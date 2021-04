L'opera "Le Fanciulle" del maestro Summa sarà collocata in piazza Sacro Cuore

Sarà installata in piazza Sacro Cuore a Pescara, a partire dal primo maggio, l'opera del maestro Franco Summa "Le Fanciulle". Lo hanno deciso l'amministrazione comunale e la fondazione Pescarabruzzo, a seguito di un sopralluogo eseguito ieri sul posto alla presenza del sindaco Masci, dei tecnici comunali e del presidente della fondazione Mattoscio. Le "Fanciulle" si guarderanno dai lati opposti della piazza e saranno visibili dopo i lavori del 29 e 30 aprile se non ci saranno complicazioni nell'esecuzione.

Le Fanciulle rappresentano la realizzazione postuma di un progetto che l’artista scomparso a gennaio dello scorso anno aveva interpretato e vissuto come una relazione con la terra e in questo caso con la città di Pescara.

Le Fanciulle sono monumenti urbani verticali, dell’altezza di 4,90 metri, che disegnano forme e lineamenti dell’immaginario al femminile; saranno realizzate da un’azienda molisana e rilanceranno varie tonalità concentriche dei codici di colore cari a Summa, il tutto valorizzato dalla proiezione di luci dal basso.

Mattoscio ha aggiunto che la fondazione è orgogliosa di annunciare l'esecuzione dei lavori e dell'opera ricordando che si continua ancora a scommettere sull'arte e la cultura in città, come nel caso della recente apertura del Museo D'arte Moderna a poche decine di metri proprio da piazza Sacro Cuore. Il sindaco Masci ha aggiunto:

"La collocazione in piazza Sacro Cuore, che accogliamo con gioia, risponde proprio alla volontà di assegnare una specifica identità urbana a questo spazio, che ha e avrà i suoi punti cardinali nella chiesa del Sacro Cuore, nel Museo d’Arte Moderna e ora nelle Fanciulle di Summa.

I nostri tecnici lavoreranno per realizzare i servizi e per rispettare i tempi previsti. Rendiamo così il giusto omaggio al maestro Franco Summa; è questo un altro momento di quel percorso che questa amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento per assegnare a Pescara un profilo di realtà tendente naturalmente all’arte e alla cultura"