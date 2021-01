Fabrizio Toppeta è il referente comunale di Penne di "Abruzzo in Azione"

Toppeta, 31 anni, riceve l'incarico nel partito di Carlo Calenda per il capoluogo vestino

Fabrizio Toppeta è stato nominato referente comunale di Penne del partito di Carlo Calenda, Azione.

Toppeta ha 31 anni e un’esperienza professionale importante alle spalle, tanto da ricoprire un importante ruolo di manager della multinazionale americana Pwc.

Tradizione familiare di sinistra, da sempre appassionato di politica, condivide i valori e il modo di far politica di Azione e si è messo da subito a disposizione per servire la sua comunità in vista di un importante appuntamento elettorale.

«La nostra intenzione», dicono il coordinatore regionale Giulio Sottanelli e il neo-referente comunale Toppeta, in accordo con il coordinatore provinciale Stefano Torelli, «è di collaborare a costruire una piattaforma progettuale ampia e di qualità e di parlare con il linguaggio della competenza e della efficace azione amministrativa, in discontinuità con modalità di gestione del potere che spesso hanno penalizzato il nostro territorio. L’obiettivo è lavorare per un’area Vestina forte e coesa, che possa dialogare con tutte le realtà produttive e amministrative regionali e nazionali partendo da un’identità economica forte. I temi dell’agenda a breve termine saranno Istruzione e Sanità: su questi temi occorre portare al tavolo i tecnici e i lavoratori, le associazioni e gli amministratori e fare necessariamente sintesi politica nell’interesse dei cittadini Pennesi e dell’area vestina».