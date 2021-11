L'ex mercatino etnico diventerà un parcheggio custodito, Cremonese: "Un ulteriore servizio per la città"

In molti, ultimamente, si sono chiesti che fine avesse fatto l'area dell'ex mercatino etnico. La struttura, infatti, inaugurata dall'amministrazione Alessandrini negli ultimi giorni del suo mandato, non è mai entrata concretamente in funzione, e con l'avvento del sindaco Carlo Masci è rimasta chiusa.

Ora però l'assessore al commercio, turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese anticipa a IlPescara quale sarà il destino dell'ex mercatino etnico: "Stiamo realizzando, di concerto con l'assessore alla mobilità e lavori pubblici Luigi Albore Mascia, il primo parcheggio totalmente custodito che sarà aperto H24. L'amministrazione, infatti, è riuscita a trovare una collocazione che oggi a Pescara mancava e che, di fatto, si rendeva sempre più necessaria, anche in considerazione del record di presenze che abbiamo registrato durante la scorsa estate. Questo sarà dunque un ulteriore servizio che la città offrirà agli utenti".