Un grande evento intercomunale o una fiera fra le proposte degli assessori di Pescara, Montesilvano e Spoltore in vista della fusione

Primo incontro del tavolo tecnico voluto dall'assessore comunale Alfredo Cremonese per avviare un dialogo con le amministrazioni comunali di Montesilvano e Spoltore, al fine di predisporre uno o più eventi intercomunali in vista della fusione con la nascita della Nuova Pescara. Nella giornata di mercoledì 22 marzo, oltre a Cremonese e alla consigliera Zaira Zamparelli per la città di Pescara, erano presenti per Montesilvano l'assessore Deborah Comardi e per il comune di Spoltore l'assessore Roberta Rullo.

Cremonese, da noi contattato a seguito dell'incontro, ha spiegato che l'obiettivo era quello di andare oltre le procedure burocratiche e amministrative che porterano alla nascita nel 2027 della nuova Pescara, sul quale sono già al lavoro gli uffici preposti, ma di iniziare anche a pensare a livello concreto a questa nuova realtà cittadina che avrà una popolazione di circa 200 mila abitanti:

"Gli eventi sono uno strumento comunicativo per eccellenza, soprattutto fra i giovani e la mia idea è stata proprio quella di cominciare a pensare ad un grande evento intercomunale, o a più grandi eventi di richiamo importante che possano toccare i tre comuni. Ricordiamo che la nascita della Nuova Pescara è una delle fusioni più importanti d'Italia ma ad oggi si ha la sensazione che la popolazione, soprattutto i ragazzi, la vedano come una cosa puramente burocratica e lontana dalla loro vita quotidiana. Per questo personalmente ho proposto un grande evento, che diventi un appuntamento fisso annuale e che possa essere già considerato come un primo passo reale verso la fusione."

Dalle altre realtà amministrative sono arrivate altre proposte anche se, spiega l'assessore Cremonese, in linea generale l'idea del grande evento è stata accolta positivamente, anche se ovviamente sono emerse sensibilità e idee diverse da Montesilvano e Spoltore, anche alla luce delle rispettive e diverse peculiarità:

"Proprio le peculiarità di ogni territorio devono divenire la nostra forza per poter offrire con la Nuova Pescara eventi di altissima qualità, di diversa tipologia in un territorio relativamente vasto. Ora ci siamo dati dieci giorni per riflettere ed analizzare le varie proposte, per capire quale progetto perseguire. Montesilvano, ad esempio, ha proposto un evento fieristico importante di richiamo turistico, che potrebbe essere ospitato nel Pala Dean Martin." L'obiettivo dunque è trovare la quadra ed arrivare ad un punto comune dal quale partire per iniziare un percorso concreto che porti alla collaborazione attiva fra i tre comuni.