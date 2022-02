Un evento in streaming con Cristicchi e gli studenti abruzzesi per ricordare la tragedia delle Foibe

La Regione Abruzzo ricorderà la tragedia delle Foibe con un incontro - spettacolo aperto agli studenti delle scuole abruzzesi. Appuntamento giovedì 10 febbraio all'auditorium del Parco all'Aquila, con inizio alle ore 10 per il dibattito “Ricordo Storia Futuro” alla presenza del presidente della Regione Marco Marsilio, del sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore regionale all’istruzione, Pietro Quaresimale, e della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza. Tutte le scuole del territorio regionale saranno invitate a collegarsi in streaming per seguire l'evento e partecipare attivamente.

Spazio anche alla musica e al teatro, in occasione della giornata proclamata solennità civile nazionale italiana nel 2004, con il contributo video di Simone Cristicchi, cantautore, scrittore e autore di “Magazzino 18”, e di Emanuele Merlino, presidente Comitato 10 febbraio, con la partecipazione di Edoardo Sylos Labini, attore e fondatore di Culturaidentità. Sul palco previste letture e interpretazioni con gli attori Luca Serani, Maria Francesca Tomassetti, Roberto Ianni e Giuseppe Tomei. L’accompagnamento musicale sarà a cura della violoncellista Flavia Massimo. L'evento sarà visibile in diretta streaming sui canali Youtube Regione Abruzzo Web tv” e “Web tv del Comune dell’Aquila”