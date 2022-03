Un evento commemorativo per ricordare il compianto sindaco Carlo Pace

Un evento commemorativo per ricordare il compianto ex sindaco Carlo Pace.

È quello che organizza il consigliere regionale Guerino Testa di Fratelli d'Italia per lunedì 28 marzo.

L'appuntamento è alle ore 10:30 nel consiglio regionale di piazza Unione.

In occasione della ricorrenza della scomparsa dell’ex primo cittadino, il capogruppo di Fratelli d’Italia, nel corso dell'evento, annuncerà l’istituzione di un premio in onore del compianto Pace. Saranno presenti la moglie e i figli, i sindaci che lo hanno succeduto, Luciano D’Alfonso, Luigi Albore Mascia, Marco Alessandrini e l’attuale Carlo Masci.