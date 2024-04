Salta la soluzione antistadio per gli eventi estivi, Giampietro (Pd): "Annunci solenni per l'ennesimo pasticcio della giunta"

Tutto da rifare per gli eventi estivi: non sarà l'antistadio Adriano Flacco a sostituire gli spazi del teatro d'Annunzio chiuso per inagibilità. La novità è emersa nel corso della commissione comunale garanzia e controllo convocata dal presidente Piero Giampietro (Pd) e la notizia inevitabilmente apre una nuova polemica. A rendere impossibile l'uso dell'antistadio sarebbero problemi logistico-organizzativi e se si starebbe lavorando per far sì che siano l'arena del Porto turistico (e forse anche lo spazio retrostante che ospita lo Zoo Music Fest) e il teatro Massimo, quanto appreso in commissione dimostrerebbe per Giampietro che il centrodestra sarebbe stato preso in contropiede dal centrosinistra quando i consiglieri d'opposizione hanno annunciato alla città che il teatro d'Annunzio non era più a disposizione.

“Nonostante gli annunci solenni, non sarà l’antistadio a ospitare gli spettacoli del Teatro D’Annunzio, dichiarato inagibile dopo quattro anni di perizie. Nella seduta è emerso che l’antistadio Flacco non sarà più la location degli eventi estivi, ipotesi annunciata in fretta e furia dalla giunta Masci per provare a coprire il pasticcio sulla inagibilità del teatro d’Annunzio di cui aveva dimenticato, per così dire, di informare i cittadini”, dichiara infatti Giampietro ricordando che alla conferenza stampa del centrosinistra ne seguì poche ore dopo una convocata d'urgenza dal Comune con l'Ente manifestazioni pescaresi nel corso della quale si disse che della chiusura del teatro si sarebbe detto il giorno successivo una volta avuta piena contezza, quella che si era detto a quel punto c'era, che l'antistadio avrebbe potuto ospitare gli eventi.

Tanto certo a quanto pare non era perché stando a quanto riferisce Giampietro, al Flacco non si terrà alcun evento. “L’Ente manifestazioni pescaresi, indebitato e con una governance molto criticata, starebbe ora trattando con il Porto turistico e con il cinema teatro Massimo per una parte degli eventi, che comunque alla data odierna restano in gran parte senza una collocazione certa rimarca quindi il capogruppo Pd e capogruppo di commissione -. La gestione di questo pasticcio del teatro d’Annunzio non sarà indolore per le casse comunali, che risentiranno della chiusura del teatro d'Annunzio in attesa che qualcuno chiarisca il giallo delle restrizioni sul numero di spettatori ammessi al teatro”, aggiunge ricordando la polemica nata all'indomani della notizia della chiusura della struttura. “Restrizioni di cui però non c’è traccia negli eventi svolti negli ultimi anni”, torna a denunciare.

“Così dopo aver ‘scoperto’ solo grazie all’opposizione che il teatro d'Annunzio era stato chiuso, ora scoprono sempre per iniziativa dell’opposizione che anche l’ipotesi dell’antistadio è tramontata, per ragioni peraltro ragionevoli in quanto i costi di allestimento sarebbero stati insostenibili, sempre e comunque a carico dei cittadini di Pescara. Ci auguriamo – conclude - che la stagione venga salvata e che al più presto si volti pagina radicalmente rispetto a questi pasticci”.