Eventi estivi, Cremonese ragiona già in ottica di Nuova Pescara: "Collaborare con Montesilvano e Spoltore"

Sugli eventi estivi del 2023 l'assessore comunale al turismo, Alfredo Cremonese, guarda avanti e ragiona già in ottica di Nuova Pescara, proponendo una collaborazione concreta con Montesilvano e Spoltore, che a breve - salvo altri ribaltoni - dovrebbero diventare municipi del nuovo maxi Comune.

Interpellato da IlPescara.it, Cremonese spiega che "l'altro giorno ho convocato l'assessore regionale D'Amario e gli assessori Rullo e Comardi per una riunione da tenere la prossima settimana al Comune di Pescara. Vorrei proporre - e chiaramente dovremo vedere se ci sarà la possibilità concreta di farlo - un grande evento che dia il via alla stagione estiva delle tre città, con il patrocinio della Regione, per sensibilizzare su questo processo che adesso, con l'approvazione della legge regionale, si andrà a definire nel giro di pochi anni portando alla nascita di uno dei Comuni più importanti della fascia adriatica".

Cremonese ci crede fortemente: "Ritengo che tutto ciò sia di fondamentale importanza perché è necessario che i tre Comuni inizino a collaborare anche sotto questo punto di vista, e devono collaborare anche nella programmazione degli eventi perché, chiaramente, così avremo una forza notevole. Penso che in tal senso sia molto importante un grandissimo evento con cui "inaugurare" la città che nascerà dalla fusione dei tre Comuni, avallata e patrocinata dalla Regione Abruzzo. Sarebbe un passo fondamentale in questo percorso".

E conclude con un auspicio: "Spero che Montesilvano e Spoltore, nonchè la Regione, apprezzino questa idea e mi auguro che si possa trovare attorno a un tavolo la possibilità di fare qualcosa di importante per questi tre Comuni che in realtà, per me, non sono più tre, in quanto ormai io vedo tutto come un unico Comune".

Dal canto suo, l'assessore Comardi si è già detta possibilista, ma con alcuni distinguo, scrivendo sui social: "Ritengo sia necessario porre una particolare attenzione nel momento in cui si affronti il tema della fusione. Sono a favore di qualsiasi forma di collaborazione fra enti, tuttavia penso che prioritariamente dovremmo concentrare le nostre energie su alcuni ambiti fondamentali: il sociale, la sicurezza e il bilancio. Quest'ultimo punto, in verità, mi preoccupa non poco".