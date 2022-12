Feste natalizie con musica, teatro, balletti e laboratori per bambini: presentato il cartellone degli eventi culturali

Saranno molti gli appuntamenti culturali che animeranno le feste natalizie a Pescara. Presentato il programma delle iniziative proposte dall'amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Carlo Masci e dell'assessore Maria Rita Carota. Arte, musica, balletto, teatro e ben 25 laboratori dedicati ai bambini per eventi di qualiutà e di pregio, per un Natale che comunque sarà sobrio visto il periodo economico e sociale difficile per moltissimi cittadini:

"Nonostante questo non potevamo non offrire alla nostra cittadinanza, come Comune di Pescara, iniziative di qualità e, cosa a cui tengo in particolar modo, dislocate su tutto il territorio e quindi anche nelle cosiddette periferie. Perché è in queste aree decentrate, dove certamente si fa più fatica, che a mio avviso assume maggior valore il concetto di coesione e inclusione sociale attraverso l’arte e la cultura.

Il calendario di appuntamenti si apre domani sabato 3 dicembre alle ore 18, presso la parrocchia della cisitazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, con il concerto “Una nota per un respiro da ascoltare” che vedrà protagonista Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista compositore; si tratta di un progetto di raccolta fondi che l’associazione “L’Abbraccio dei Prematuri” porta avanti per dotare di un pianoforte il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Pescara."

Per quanto riguarda i concerti, da segnalare il il 30 dicembre alle ore 21.00 nell’Auditorium Flaiano –l'Orchestra sinfonica Dean Martin che eseguirà un repertorio di grandi opere sinfoniche e i valzer della Famiglia Strauss. Tre i presepi viventi in programma il 18 dicembre e 5 gennaio nel piazzale della stazione di Portanuova, mentre il 4 gennaio alle 18,30 nell'area del porto canale “Un Natale da… mare”, iniziativa basata sul principio del teatro site-specific, ossia otto location per altrettante performance di prosa, danza, poesia. L’evento prevede anche la realizzazione di un presepe vivente sui pescherecci, con la collaborazione della marineria locale.

Il sindaco ha dichiarato:

"Pescara si conferma ancora una volta una città effervescente dal punto di vista culturale questo grazie a una rete di associazioni che si impegnano e investono la loro grande passione a beneficio della città. È quanto osserviamo anche in questa circostanza e a loro voglio dire grazie a nome di tutti i cittadini. Anche quest’anno portiamo infatti ai pescaresi un programma di manifestazioni che, a dispetto della crisi, sono certo troverà l’apprezzamento dei cittadini." L'assessore Carota ha concluso:

"La tradizione dei Presepi sarà il fiore all’occhiello del calendario di iniziative: Noi vogliamo favorire questa storica tradizione della città che non è solo religiosa ma che esprime anche arte e cultura; quest’anno lo faremo introducendo una serie di esperimenti, come ad esempio con l’abbinamento alla poesia o con il coinvolgimento della marineria."