Riprende l'attività di Europaurum con l'evento finale del progetto Erasmus+ [FOTO]

È ripartita l'attività di Europaurum Pescara con l'evento finale del progetto Erasmus+ che ha visto, lo scorso 13 maggio, arrivare studenti e docenti dalla Spagna e dalla Turchia.

Sono state svolte diverse attività insieme alla scuola secondaria di primo grado "Rossetti".

«Venerdì 13 maggio si è svolto nell’Europaurum di Pescara l’evento finale del progetto Erasmus+ Ka2 PhysioFit, iniziativa alla quale hanno partecipato studenti della scuola Rossetti e coetanei provenienti da Spagna e Turchia», fa sapere il consigliere delegato alle Politiche Europee, Salvatore Di Pino, «il progetto Ka2 PhysioFit mira a educare le nuove generazioni a una corretta alimentazione e uno stile di vita sano attraverso l’esperienza sul campo e l’apprendimento ludico, unitamente allo sviluppo delle competenze linguistiche dei ragazzi, attraverso il contatto con coetanei dei paesi partners, ed alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Si tratta di un partenariato strategico per la cooperazione e lo scambio di buone pratiche coordinato da un istituto di formazione (Aisr Academy of International Science and Research) dell’Irlanda del Nord con partners della Spagna , Grecia, Turchia, Italia».

Il progetto prevede l’incontro di studenti e docenti in 3 visite programmate: la prima delle quali ospitata appunto dall’istituto comprensivo 5 di Pescara dall'8 al 13 maggio. A Pescara, in particolare, 16 studenti e 7 docenti di Spagna e Turchia insieme alla coordinatrice del progetto sono stati accolti nella scuola secondaria di primo grado Rossetti e insieme agli studenti del secondo anno hanno partecipato ad attività di ricerca, sperimentazione e creazione, dallo studio delle proprietà nutritive, al contatto diretto con la natura e suoi prodotti, sport e giochi, con visite della città e dei luoghi di interesse. A inizio giugno gli studenti e i docenti dell’istituto comprensivo di Pescara saranno in visita a Valencia e a settembre saranno ospiti in Turchia.

«La collaborazione tra l’ente comunale e l’associazione Abruzzo in Europa», conclude Di Pino, «proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ripristinare il pieno funzionamento di tutte le infrastrutture presenti nella sala Europa dell’Aurum di Pescara, al fine di tornare ad offrire alla Città un reale servizio di natura info-formativo e progettuale con riferimento alle tematiche ed alla programmazione europea».