Estumulazioni al cimitero dei Colli, monta la protesta dei cittadini "costretti" a pagare due volte

“Se è vero che c’è una ‘emergenza loculi’ e la normativa nazionale consente in questi casi di ricorrere alla revoca anticipata delle concessioni è vergognoso che si chieda, a chi aveva già pagato in anticipo per una concessione di 99 anni, di sobbarcarsi ora altre spese per liberare anzitempo i loculi e trovare una soluzione alternativa, per evitare che i resti dei propri cari finiscano nell’ossario comunale”.

Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Sola che con i colleghi di partito torna a denunciare le scelte fatte dall'amministrazione per risolvere il problema della mancanza dei loculi a Colle Madonna. Tramite ordinanza il Comune ha infatti deciso l'estumulazione di chi defunto lo è da oltre 50 anni con l'avviso rivolto ad oltre 620 famiglie. Non solo un'estumulazione anticipata che è comunque prevista dalla legge proprio per ragioni emergenziali, ma soprattutto le spese che ricadono in buona parte proprio su quelle famiglie che la concessione l'hanno già pagata. “Oltre al disagi odi spostare i propri cari con svariati anni di anticipo – affermano infatti i consiglieri comunali M5s Erika Alessandrini (capogruppo), Massimo Di Renzo e lo stesso Sola -, c'è anche l’onere di contribuire al 50 per cento delle spese per l’estumulazione, la riduzione in resti e l’acquisto di una nuova concessione per riporli in spazi più ridotti. A questo c’è il rischio di dover aggiungere, dove necessario, i costi per un’eventuale cremazione che farebbero lievitare la spesa complessiva tra i mille e i duemila euro”.

Di qui la decisione dei pentastellati di mettersi a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni in merito alla vicenda sfociato in vero e proprio comitato che con l'assistenza dell'Acu (Associazione consumatori e utenti) e dell'avvocato Luigi Di Cordia, ha prodotto e protocollato presso il Comune una richiesta formale in cui si chiede un incontro alla giunta Masci e “la possibilità di tornare indietro rispetto alla scelta arbitraria di accollare le spese ai cittadini, viste anche le mancanze da approfondire in merito alla notifica della comunicazione e ai tempi indicati dal Comune”, incalzano i pentastellati.

Dal Comune però non sarebbe arrivata nessuna risposta e questo per i tre consiglieri d'opposizione “è vergognoso. Né sindaco né giunta si sono degnati di dare un cenno di risposta a questi cittadini che ora, a pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo, rimangono con la spada di Damocle sulla testa di una estumulazione forzata. Facendo leva sulla minaccia di deporre i resti nell’ossario comunale si costringono i cittadini a spendere soldi per porre rimedio alle inadempienze dell’amministrazione Masci”. A rendere tutto ancor più grave il fatto che questa scelta arriva “in un momento storico come quello che stiamo vivendo. E' inaccettabile – proseguono i consiglieri del Movimento – che si voglia gettare sulle spalle di tanti cittadini un'ulteriore spesa non dovuta costringendoli a pagare le inadempienze della giunta Masci che in questi quattro anni non ha alzato un dito rispetto al problema della mancanza di loculi. Hanno lasciato che il tempo passasse fino a rendere una carenza di posti una vera e propria emergenza, che ora viene riversata sulle tasche dei pescaresi. Chi ha già pagato per poter usufruire di concessioni più durature non dovrebbe pagare nuovamente per liberare un loculo che, tra l’altro, il Comune rimetterebbe subito in vendita, guadagnando quindi di fatto più volte dalla stessa concessione”.

Per Alessandrini, Di Renzo e Sola quella che si sta consumando è “una vicenda crudele e spietata che trasforma il dolore per i propri defunti in merce e soldi. Chiediamo rispetto per una vicenda così delicata e per tutti quei cittadini che, sempre più spesso, si sentono vessati da chi invece dovrebbe curarne gli interessi”.