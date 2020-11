Esteso il diritto ai ristori anche alle attività colpite dall’ordinanza regionale. Lo ha annunciato il governatore Marco Marsilio:

"Era un tema che per primo avevo sollevato al ministro Gualtieri e successivamente riproposto, trovando il consenso unanime di tutti i colleghi presidenti di Regione. Ringrazio i ministri Speranza e Boccia per aver accolto le richieste".

Ma non è tutto: Speranza e Boccia, ha aggiunto Marsilio, “hanno garantito l’apertura di un confronto nel governo e in parlamento, anche utilizzando gli emendamenti presentati da diversi gruppi politici. Ho chiesto al governo di sfruttare la conversione del decreto legge ‘Ristori’ per arrivare più rapidamente all’obiettivo”.