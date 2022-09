Estate angolana, opposizione all'attacco: "Con Perazzetti ai minimi storici, salta anche la sagra dell'uva"

“L'imbarazzo è notevole, il cartellone degli eventi estivi della 'Estate Angolana”'è ai minimi storici. Se si fa un raffronto con le ridenti cittadine limitrofe, anche meno popolate di Città Sant’Angelo, la promozione delle attività culturali e di spettacoli promosse dalle amministrazioni comunali è stata varia, attraente e soprattutto partecipata, riconsegnando così ai propri cittadini e alle attività commerciali luce dopo le scure forzate del covid. Invece per gli angolani la delusione è tanta, soprattutto, di chi con coraggio e sacrificio ha deciso di investire a Città Sant’Angelo e di rimanere”.

Con queste parole Catia Ciavatella (Pd) e Alice Fabbiani (SI) commentano la stagione degli eventi che ha caratterizzato la città puntando il dito, in particolare, sulla scarsa vitalità del centro storico e delle contrade dove “le voci di improvvisazione e di incapacità amministrativa di chi si professa di 'andare avanti veloce' si rincorrono specialmente per le ruve del borgo, dove è rimasto solo l’eco dell’allegro vociare delle tradizionali feste angolane. E pensare che l’amministrazione Perazzetti, al tempo sempre critica (con gli altri ovviamente o con chi si permette di criticarla) – incalzano Ciavattella e Fabbiani -, scalpitava per dimostrare di quanto era capace di programmare iniziative sul territorio. Oggi invece la giunta comunale composta da assessori ad hoc sia al centro storico (un tempo presidente di Italia Nostra, ad oggi non pervenuto) che al turismo, ha delegato a terzi l’organizzazione di quei pochi eventi che si è degnata di proporre. Forse perché non sono in grado?”, si chiedono sarcasticamente.

“Siamo ormai giunti al mese di settembre, mese della tanto amata e attesa festa patronale, per la quale la sindaca in pectore Travaglini proclamava grandi eventi, con la convinzione di tutti della sicura organizzazione, dopo tutti questi anni di stop, della caratteristica e storica 'Sagra dell’uva', insieme alle aziende agricole angolane e alle associazioni di categoria. E invece? Neanche la Sagra dell’uva verrà organizzata”, chiosano. “E con quale motivazione si giustificherà questa volta il sindaco Perazzetti insieme alla sua maggioranza risicata? La scusa del covid non regge più e neanche la non disponibilità delle aziende agricole in quanto nemmeno interpellate. Sicuramente non sarà stato un problema economico ma di inadeguatezza di tutta l’amministrazione nel saper pianificare un minimo di eventi”, proseguono le due esponenti d'opposizione. “Il sindaco 'spartano', visto i precedenti per i 10 mila euro richiesti per una singola iniziativa sportiva, a lui molto cara, poteva chiedere nuovamente finanziamenti all’amica Regione per l’evento più importante per la nostra Città Sant’Angelo. Purtroppo per noi, hanno ben altro a cui pensare, le mire personalistiche portano il sindaco ad occuparsi della sua poltrona a ben più alti scranni invece di pensare al bene della sua città e la sua maggioranza risicata è costretta a far quadrato intorno a lui per limitare i danni”. “I cittadini terranno sicuramente a mente questo atteggiamento, oltre ai piedi scalzi di Sgarbi messi in mostra dallo stesso 'artista' nel teatro comunale durante il tanto acclamato evento 'Accendiamo il Medioevo'. L’amministrazione Angolana visto che gli unici due eventi (uguali, è cambiato solo il nome) organizzati, sono stati di degustazione di vini, lancia il messaggio 'beviamoci sopra'”, scrivono ancora nella nota congiunta. “Si, probabilmente per dimenticare questo scempio senza precedenti”.

“Dopo la parola rimangiata su Piano di Sacco, i proclami sulla risoluzione dei problemi sugli allagamenti delle strade, ecco il terzo motivo per dimostrare il grande bluff dell’amministrazione Perazzetti e del perché viene contestata la sua candidatura al senato. L'elenco è ancora lungo e nel frattempo a Città Sant’Angelo, dalla sfilata dei carri dell’uva alla sfilata carro funebre del centro storico abbandonato, accompagnata dalla banda, il passo è breve”. Ciavattela e Fabbiani denunciano infine l'accensione h24 che così sarebbe da alcuni giorni di alcuni lampioni. “Forse – concludono - è questo il 'lumicino' che citava la sindaca in pectore Travaglini, quello dello spirito del centro storico che chiede aiuto e ha ancora una speranza di sopravvivere”.