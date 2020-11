Marsilio propone l'uso gratuito dell'autostrada per gli operatori sanitari abruzzesi, così come era già avvenuto nella prima fase della pandemia. Il governatore ha infatti chiesto ai vertici di Strada dei Parchi e Autostrade per l'Italia, che gestiscono le tratte ricadenti nel territorio della nostra regione, di esentare dal pedaggio il personale medico impegnato nell'emergenza Covid.

"Ringrazio l’amministratore delegato di Strada dei Parchi, l’ingegner Riccardo Mollo, per aver risposto positivamente, così come avvenuto in precedenza. Rimaniamo ora in attesa del nulla osta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per dare il via libera a questa importante iniziativa", ha affermato Marsilio.