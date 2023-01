Forze dell'ordine esonerate dal pagamento del ticket: la corte costituzionale conferma la bontà della legge regionale

La corte costituzionale ha definito "inammissibile l'ipotesi sostenuta dal precedente governo" per cui agli uomini e le donne della polizia, della protezione civile, dei vigili del fuoco e della polizia locale sarà garantito "l'esonero del pagamento delle spese sanitarie di specialistica ambulatoriale in caso di infortuni durante il servizio".

Lo fa sapere con soddisfazione il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco commentando la sentenza numero 9 della corte costituzionale che mette fine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal governo a guida Mario Draghi in merito alla legge regionale approvata dal consiglio e proposta proprio da D'Incecco.

"Questa legge - aggiunge il capogruppo della Lega - colma un vuoto legislativo e pone la nostra regione in linea con le altre. La Lega ha sempre sostenuto le forze dell’ordine e per questo è doveroso assicurare loro tutti gli strumenti possibili per lavorare in modo sereno e sicuro al fine di assicurare la massima efficienza".