Scatta l'esenzione dal ticket sanitario per i dimessi guariti da Covid in Abruzzo

Lo ha ricordato il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli. L'esenzione è valida solo per coloro che sono stati ricoverati per Coronavirus

Per tutti coloro che sono stati dimessi guariti dal Covid, è in vigore l'esenzione dal ticket sanitario per due anni. Lo ha ricordato il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli, aggiungendo che il servizio sanitario nazionale garantisce a queste persone, ovvero coloro che sono stati ricoverati per Covid 19 e poi dimessi per guarigione, prestazioni di specialistica ambulatoriale Lea in esenzione ticket.

La domanda va effettuata allo sportello distretturale di "scelta e revoca" della Asl di Pescara con lettera di dimissione ospedaliera per ricovero da Covid, per avere l'attestato di esenzione con il codice CV123. L'esenzione sarà valida fino al 25 maggio 2023 a prescindere dalla data di rilascio dell'attestato.