Al via l'esame di maturità, Quaresimale agli studenti: "Affrontate questa prova con serenità"

Anche l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale ha voluto inviare un messaggio di auguri e di vicinanza agli oltre 10 mila studenti abruzzesi che mercoledì 21 giugno inizieranno gli esami di maturità con la prima prova scritta.

“Voglio rendere pubblici i sentimenti di vicinanza e augurio verso questi nostri giovani chiamati ad affrontare una prova importante e impegnativa. Lo faccio soprattutto come uomo delle istituzioni, che vogliono essere vicine a una generazione di maturandi che più di tutte interpreta i segni del cambiamento della nostra società. Siete voi quelli che più di tutti colgono i segnali del cambiamento e in molti casi rappresentate il cambiamento stesso; a noi, amministratori e non solo, spetta il compito di saper dare forma e sostanza a quanto la nuova società ci chiede. Ma proprio la prova della maturità che vi apprestate ad affrontare può assumere il segno evidente di una rinascita. E, in fondo, non è un caso che questa rinascita abbia in sé i segni di una crescita culturale e professionale che l’esame di Stato riesce a darvi. In questo senso, senza per questo caricarvi di responsabilità, voi rappresentate i protagonisti volontari di una trasformazione, di un modo nuovo e diverso di affrontare le difficoltà, di una volontà incontrastata di andare avanti."

Quaresimale ha ricordato che si tratta del naturale approdo dopo cinque anni di scuola superiore, senza dimenticare chi alle elementari e alle medie ha determinato in modo comunque importante il loro percorso di formazione umana e didattica:

"Ed è forse per questo che l’esperienza che vi apprestate ad affrontare ha un qualcosa di speciale che vi terrete dentro per tutta la vita. Dopo la maturità le strade di tutti voi si divideranno, e non per questo si disperderanno, ma il rito dell’esame di Stato è un passaggio che vi permette di entrare nel mondo degli adulti. Altri esami dovrete sostenere, che sono gli esami della vita, della convivenza sociale, del lavoro. Ma questo è l’esame, è la prova di maturità, perché dopo questa esperienza vi sentirete tutti un po’ più grandi con in testa l’idea della vostra vita”