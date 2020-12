Erosione della costa, Zennaro: "Ok del governo a un impegno finanziario"

Il deputato abruzzese del gruppo misto Antonio Zennaro interviene sull'approvazione dell'ordine del giorno presentato alla camera dei deputati con cui il governo nazionale si impegna a destinare risorse per risolvere il problema dell'erosione costiera nella nostra regione, compreso (per quanto riguarda l'area del Pescarese) il litorale di Montesilvano.

"Serve realizzare grandi opere a largo raggio per salvare ampi tratti della costa abruzzese e il governo, dopo aver dato parere favorevole al mio odg, potrebbe decidere di utilizzare il Recovery Fund andando ad anticipare i fondi necessari e rendendoli disponibili il prima possibile a comuni e regione”, dichiara Zennaro.

“Ogni mareggiata si porta via un pezzo di spiaggia e il mese di gennaio non darà tregua. Oltre al rischio di dissesto idrogeologico, molti balneatori potrebbero vedere scomparire le proprie attività in un momento in cui l'economia turistica ha registrato un calo pari al 97% del suo giro d'affari con 53 milioni di turisti in meno in tutta Italia. Ci vorranno 3 o 4 anni per tornare ai livelli del 2019 ed è compito di questo Governo tutelare il territorio, prima risorsa turistica del Paese”, conclude il deputato.