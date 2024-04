La replica dell'Ente manifestazioni pescaresi alla Tiboni sulla situazione debitoria: "Stiamo pagando anche i debiti del passato"

Il presidente dell'Ente manifestazioni pescaresi Valter Meale replica a Carla Tiboni in merito alle dichiarazioni della presidente dei Premi Flaiano, che aveva parlato di un pignoramento a carico dell'Emp per crediti verso terzi, chedendo nuovamente alla procura di indagare:

"L'Ente manifestazioni pescaresi sta pagando le spese della gestione corrente e si sta impegnando a fronteggiare anche i debiti ereditati da gestioni passate. E gli oltre 38mila euro oggetto di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi di Adriatica Risorse afferiscono proprio alle gestioni precedenti a quella attuale visto che in passato non sempre si è provveduto a saldare le somme relative alla Tassa sui rifiuti. Gli anni di riferimento sono, nello specifico, quelli relativi al 2014, 2017 e 2018. Per le restanti somme che l'Emp deve a Adriatica Risorse è stato avviato un piano di rateizzazione. L'auspicio è di riuscire ad ottenere l'annunciata decurtazione della Tassa sui rifiuti (decurtazione pari all'80%) che fino ad oggi non è stata applicata, che alleggerirebbe di molto gli importi da versare."

Meale ha concluso:

"Auspico inoltre che quanto prima l'Ente Manifestazioni riesca ad introitare le somme dovute dalla Regione Abruzzo a titolo di contributi (si attende ancora il saldo dei contributi del 2023, anche da parte del Ministero) per coprire le spese dell'Emp: con queste somme, che - ripeto - mi auguro arrivino nelle casse dell'Ente a stretto giro, avremo la possibilità di affrontare anche altre situazioni, saldando tutto. Vale la pena ricordare che oltre a dover fronteggiare le spese correnti, l'Emp deve farsi carico di situazioni debitorie che non riguardano la gestione attuale ma che sono state ereditate, come in questo caso."