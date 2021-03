Letta segretario del Pd, gli auguri di Fina: "Più attenzione al territorio"

Il segretario regionale del Partito Democratico, Michele Fina, si congratula con l'ex premier Enrico Letta per la sua elezione a segretario del Pd: "Nel suo bellissimo discorso, tra le altre giuste suggestioni ed indicazioni, c'è stata l'attenzione al territorio", dichiara Fina, che è anche componente della direzione e dell'assemblea nazionale del Pd. Poi Fina aggiunge:

"Più volte e con profondità richiamati, i luoghi e le loro specificità, una politica della prossimità e non del potere fine a se stesso. Un partito 'con l'anima e il cacciavite' è esattamente quello che incontra l'impegno delle articolazioni regionali e locali del Pd. Letta proseguirà l'impegno di Nicola Zingaretti anche per riformare e ripensare un nuovo Pd; in questo senso avrà tutto il nostro sostegno".