L'Enel pianifica lavori in centro, i commercianti protestano e Cremonese fa fermare tutto

L'assessore comunale al commercio ha telefonato personalmente alla sede romana dell'azienda chiedendo di bloccare l'intervento (previsto per oggi pomeriggio) che avrebbe causato grossi disagi ai negozianti, appena tornati in zona gialla

Ieri il ritorno in zona gialla, oggi già il primo rischio stop per gli esercenti. L'Enel aveva pianificato proprio per il pomeriggio odierno alcuni lavori in pieno centro (per la precisione in corso Umberto, piazza Salotto e via Regina Elena) e ciò ha scatenato l'ira dei commercianti, che hanno protestato chiamando direttamente in causa l'assessore comunale al ramo, Alfredo Cremonese.

Quest'ultimo, dal canto suo, non è rimasto con le mani in mano, attivandosi subito e riuscendo a fermare tutto. Cremonese, infatti, ha telefonato di persona alla sede romana dell'azienda e ha chiesto di bloccare l'intervento (previsto dalle ore 14 alle ore 17) perché avrebbe causato grossi disagi ai negozianti, mai come in questo periodo bisognosi di riaprire al pubblico:

"Ieri pomeriggio - racconta l'assessore a IlPescara.it - alcuni commercianti del centro mi hanno manifestato tutta la loro preoccupazione, informandomi che oggi l'Enel avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica. Questa scelta mi ha lasciato perplesso perché, con tutto il tempo che c'è stato finora a disposizione, mi sembrava fuori luogo effettuare i lavori in un momento come questo, in cui si è appena ripreso a lavorare".

Cremonese poi aggiunge: "Ero in disaccordo con tale decisione, così ho chiamato l'Enel e ho spiegato che la ritenevo una cosa ingiusta e inaccettabile. Devo dire che l'azienda mi è stata molto vicina e si è messa immediatamente a disposizione, annullando i lavori e posticipandoli a giorni e orari più consoni". Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.