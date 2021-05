Il consiglio comunale dice sì all'encomio pubblico per gli studenti che hanno ripulito il liceo classico dopo il raid vandalico

Il consiglio comunale ha approvato con 16 voti a favore la mozione che chiede a sindaco e giunta di assegnare un encomio pubblico agli studenti ed ex allievi del liceo classico di Pescara che hanno ripulito l'ingresso dell'istituto dopo il raid vandalico avvenuto la notte fra il 30 aprile e primo maggio. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione statuto Croce, aggiungendo che il riconoscimento deve servire come esempio per quei ragazzi che fanno parte della sana gioventù che crede ancora nei valori e nelle istituzioni.

Il raid vandalico fu messo in atto da alcuni ragazzi del liceo "Da Vinci" subito individuati e denunciati dalle forze dell'ordine, e il presidente Croce ha ricordato come questo vile gesto abbia provocato la reazione e lo sdegno di tutta la popolazione scolastica e dell'opinione pubblica cittadina e così il giorno successivo diversi studenti ed ex studenti del classico si sono ritrovati per pulire l'ingresso.