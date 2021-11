Encomio per tre agenti di polizia che salvarono le suore durante l'incendio nella pineta dannunziana [FOTO]

Cerimonia questa mattina in Comune a Pescara per la consegna dei riconoscimenti di encomio a tre agenti di polizia di Pescara intervenuti il primo agosto scorso durante l'incendio nella pineta dannunziana. Si tratta degli assistenti capo Marco Olivastri, Andrea Carafa e Matteo Palladinetti che salvarono con coraggio e fra le fiamme le suore della casa del Sacro Cuore rimaste intrappolate dopo lo scoppio del rogo. A consegnare gli encomi il sindaco Masci che li ha ricevuti in sala giunta consegnando loro una targa di ringraziamento.

Alla cerimonia di encomio, oltre al sindaco che ha elogiato la prontezza e la capacità dei tre premiati in occasione di un evento straordinario, hanno preso parte il questore Luigi Liguori, il vice sindaco Gianni Santilli e gli assessori Alfredo Cremonese e Maria Rita Paoni Saccone.