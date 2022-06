Encomi agli agenti della polizia locale di Spoltore per gli arresti della banda di ladri intercettati a Santa Teresa

In occasione della Festa della Repubblica, l'amministrazione comunale ha voluto consegnare gli encomi di merito al comandante della polizia locale Panfilo D'Orazio e tre dei suoi uomini (Mauro Dioletta, Giacomo Aureli, Pierluigi Di Cerchio), per l'operazione riguardante l'arresto di una banda di criminali di Secondigliano, intercettata a metà di via Pescarina a Santa Teresa in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Il sindaco Di Lorito ha evidenziato l'importanza della polizia locale per la sicurezza dei cittadini,

"È impossibile sopravvalutare il ruolo che questa squadra eccezionale di donne e uomini ha avuto nei miei dieci anni di mandato, sempre al mio fianco di fronte ad ogni situazione, ordinaria ed emergenziale, fino alla pandemia che ancora stiamo attraversando". Snocciolati poi i dati e numeri relativi alle attività svolte dal comando:

Più di 150 mila telefonate ricevute, 35mila interventi delle pattuglie, 10.467 segnalazioni seguite: rappresentano solo una piccola percentuale delle attività complessive. Il pronto intervento e infortunistica stradale ha controllato 256.753 veicoli ed eseguito 1135 sequestri, è intervenuto in occasione di 623 sinistri e recuperato 70 auto rubate. Particolarmente apprezzata la collaborazione con polizia e carabinieri: come ufficio di polizia giudiziaria sono state svolte 103 indagini delegate dalla procura ed eseguiti 154 interrogatori: fondamentale il ruolo della tecnologia e delle 53 telecamere, che monitorano tutte le auto in entrata e in uscita del territorio di Spoltore e sono anche in grado di individuare le targhe rubate o segnalate, come è accaduto nella circostanza che ha portato a fermare la banda del napoletano.

Il primo obiettivo della polizia locale, conclude il sindaco, è la sicurezza stradale di automobilisti e pedoni: gli incidenti sulle strade di Spoltore hanno fatto 392 feriti e 3 morti. Tra le richieste del comandante D'Orazio quello di alleggerire il carico della burocrazia amministrativa sul suo personale, affinché ci siano sempre maggiori risorse da impiegare nelle strade e nelle attività principali del corpo di polizia.