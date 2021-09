L'Emiciclo si tinge di arancione per la "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”

La sede del consiglio regionale abruzzese si tinge di arancione in occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” che si celebra oggi 17 settembre. Il palazzo dell'Emiciclo infatti sarà illuminato di arancione. L'Oms quest'anno ha deciso di dedicare la giornata nazionale per la sicurezza dei pazienti al tema ’ “assistenza materna e neonatale sicura”.

In particolare, la "Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2021" ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al tema della sicurezza materna e neonatale, soprattutto durante il parto per migliorare le condizioni di sicurezza delle madri e dei neonati, oltre a sostenere l’adozione delle migliori pratiche presso il punto di erogazione dell’assistenza per prevenire rischi evitabili e danni a tutte le donne e ai neonati durante il parto.