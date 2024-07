Il vicesindaco di Bussi (Salvatore) sulla crisi idrica: "Sia affrontata con il bilanciamento di tutti gli interessi in gioco"

«L'emergenza idrica sia affrontata con il bilanciamento di tutti gli interessi in gioco».

A dirlo è il vicesindaco di Bussi sul Tirino, Paolo Salvatore.

Salvatore sottolinea innanzitutto che «la comunità di Bussi ha da sempre dimostrato massima collaborazione nel fronteggiare il gravissimo problema che affligge la nostra regione e che tuttavia non si può prescindere dalla necessità di ricondurre preventivamente a corretta e legittima gestione l’utilizzo delle terre comunali di captazione, peraltro gravate da usi civici, da parte del gestore del servizio idrico integrato».

Poi il vicesindaco prosegue: «L’Aca già dall’anno 2022 è morosa rispetto ai pagamenti a titolo di occupazione e di ristoro ambientale di cui ai titoli concessori che espressamente prevedono, in caso di inadempimento, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, tanto che il Comune si è visto costretto a notificare i primi atti di recupero. Senza considerare che a fine anno 2023 la società avrebbe dovuto firmare la nuova convenzione, cosa che non è avvenuta. Oggi si chiede alla comunità bussese un ulteriore sacrificio con aumento della captazione sul territorio comunale per andare a supporto della comunità pescarese. Nel confermare la piena disponibilità in questa fase emergenziale, preciso altresì che ogni determinazione dovrà essere preceduta da un tavolo tecnico che apra il contraddittorio sul corretto pagamento degli oneri e sulla regolarizzazione dei titoli concessori da parte del gestore. Confidando nel totale sostegno da parte della Regione Abruzzo auspico che vi sia contestuale intesa su ogni aspetto della vicenda, evitando l’insorgere di contenziosi che non giovano dinanzi a problematiche che devono vedere tutti gli attori istituzionali dalla stessa parte».