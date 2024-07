Emergenza idrica, Barba (Avs - Radici in Comune): "necessario un tavolo permanente partecipato"

«Sulla carenza idrica dobbiamo fare il punto e capire dove siamo: l’acqua è il bene prezioso comune più importante. Dobbiamo cambiare approccio e pensare a una programmazione. Il problema è strutturale, ma a causa dei cambiamenti climatici d’ora in poi sarà sempre peggio. Occorre un tavolo permanente». Lo ha affermato la consigliera comunale di Alleanza Verdi Sinistra e Radici in Comune Simona Barba nella stessa giornata in cui il sindaco Carlo Masci ha convocato l’incontro con i vertici Aca, le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, per fare il punto sull’emergenza acqua e cercare di trovare soluzioni comuni.

«Ho parlato con il direttore generale dell’Aca Marco Santedicola lunedì scorso e siamo arrivati alla conclusione di organizzare un tavolo permanente partecipato, attorno a cui potranno sedere associazioni e cittadini», ha aggiunto Barba. «Il flusso di informazioni deve essere costante tra l’Aca e la cittadinanza. Ogni anno, purtroppo, sarà peggio. L’emergenza non può essere affrontata senza la programmazione».