Emergenza Covid, Marsilio riunisce l'unità di crisi: in arrivo nuove restrizioni

Emergenza Covid, Marsilio riunisce l'unità di crisi. Secondo quanto emerso, i dati dell'ultimo report che ha confermato l'Abruzzo in zona arancione imporrebbero nuove restrizioni. Domani pomeriggio il comitato tecnico scientifico regionale presenterà alcune proposte al governatore e all'assessore alla salute, sulla base delle quali emanare le conseguenti ordinanze.

Al momento ci sono segnali di miglioramento su alcuni fronti, come l'indice Rt che è sceso da 1,51 a 1,34, e tendenze al peggioramento su altri, come la progressiva occupazione dei posti letto. Sia i posti di terapia intensiva sia i posti letti complessivi dedicati al coronavirus sono intorno alla soglia di allarme (29% su 30% per le T.I., 41 contro 40 per i complessivi).

Si rendono dunque necessarie misure ulteriori rispetto a quelle previste dal governo attraverso i Dpcm. Nella giornata di domenica 15 novembre ne sapremo sicuramente di più.