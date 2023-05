L'annuncio dei consiglieri del M5s: "Approvati dal consiglio degli emendamenti per le fasce deboli nel piano di edilizia economica e popolare"

La seduta del consiglio comunale del 29 maggio ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri di attuazione dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, con cui si definiscono le modalità di attuazione di nuovi programmi di costruzione di edilizia popolare pubblica. La consigliera del M5 Erika Alessandrini ha spiegato:



“A Pescara edifici residenziali pubblici non si costruiscono più dagli anni ’80 e nell’ambito di un aggiornamento per lo più normativo, il M5S ha voluto imprimere una valenza di carattere prettamente politico, portando in approvazione alcuni emendamenti rivoluzionari nell’ambito delle assegnazioni dei futuri nuovi alloggi di edilizia popolare, di cui andiamo particolarmente fieri”.

Il riferimento è a 3 importanti emendamenti, approvati all’unanimità dal consiglio comunale, con cui il Movimento 5 stelle ha ottenuto che, per l’attuazione di un piano attraverso esproprio delle aree da parte del Comune, il bando di successiva assegnazione per la costruzione degli alloggi preveda una graduatoria in cui avranno precedenza i programmi che riserveranno almeno il 20% di alloggi alle famiglie mononucleari derivanti da procedimenti di separazione o divorzio, in sostegno di una delle categorie sociali attualmente più sofferenti dal punto di vista economico, come quella dei padri separati.

I consiglieri Sola e Di Renzo:

“Abbiamo poi ottenuto che l’avviso di avvio del programma costruttivo venga pubblicato sull’albo pretorio del Comune e sul sito web dell’ente fino a completa assegnazione degli alloggi per garantire la massima pubblicità e trasparenza e quindi equità di accesso all’acquisto di alloggi a prezzi calmierati per tutti i cittadini pescaresi e, finalmente, che nei programmi di edilizia convenzionata l’assegnazione degli alloggi avvenga attraverso graduatoria nella quale gli aventi diritto verranno selezionati sulla base del reddito familiare Isee con precedenza ai redditi più bassi, una clausola mai prevista finora”.

“Un atto che all’apparenza potrebbe sembrare puramente tecnico, grazie a questi emendamenti ha acquisito invece un grande valore sociale – proseguono i consiglieri Alessandrini, Sola e Di Renzo – nel garantire un’abitazione a prezzi sostenibili in un contesto economico molto sfavorevole per le categorie sociali più deboli”. Il M5S ha anche ottenuto di impegnare la Giunta, con modi e tempi che saranno oggetto di un nuovo passaggio consiliare, a considerare di poter utilizzare parte degli introiti incamerati dal comune di Pescara grazie all’applicazione del Decreto Sviluppo, per l’esproprio di aree da impegnare per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia economica popolare.

“Non si può più ignorare la richiesta sempre crescente di nuovi alloggi accessibili anche dai redditi meno abbienti e, come M5S Pescara, faremo in modo che il Comune faccia tutto quello che è necessario perché tutti i cittadini esercitino il diritto ad avere una casa” - concludono i pentastellati.