L'elisuperficie del pronto soccorso torna operativa: affidata la gestione

Entro poche settimane l'elisuperficie del pronto soccorso tornerà in funzione. Lo annuncia e lo assicura il presidente della commissione Sicurezza de territorio Armando Foschi che la notizia l'ha a sua volta avuta, fa sapere, dall'ingegner Luigi Lauriola, responsabile tecnico della Asl che sta seguendo i lavoro e le procedure amministrative per la riattivazione dell'elisuperficie.

Ad aggiudicarsi la gestione è stata la Gsa, con la Asl attualmente impegnata nella verifica dei requisiti fatti i quali si sottoscriverà i contratto e si inoltrerà l'istanza di autorizzazione all'esercizio Enac (Ente nazionale di aviazione civile). Se tutto andrà bene dunque, finiti gli ultimi passaggi burocratici, l'elicottero potrà tornare ad atterrare sopra l'ospedale tagliando tempi di trasporto e quindi garantendo un immediato intervento in caso di emergenza.

“L’elisuperficie a servizio dell’ospedale civile è senza alcun dubbio una struttura fondamentale per garantire celerità e tempestività nel soccorso, che significa spesso fare la differenza tra la vita e la morte di un paziente”, sottolinea infatti Foschi ricordando che è dal 2017 che è inutilizzabile e cioè “da quando per il servizio di elisoccorso sono stati adottati dei mezzi, gli Aw169, una sorta di ‘ospedale volante’, che hanno però un peso eccessivo rispetto all’agibilità dell’elisuperficie, che dunque è stata chiusa”. Un'opera realizzata con fondi comunali che poteva sostenere fino a 5mila chili, ma autorizzata dall'Enac per elicotteri, spiega il presidente di commissione, “che avessero uno scarico in alzata di 3.500 chili. Nell’ultima procedura di gara, tra il 2016 e il 2017, però, sono stati scelti come vettori elicotteri che avevano anche una maggiore capienza ed erano utilizzabili per soccorsi in montagna, e il cui peso arriva a 4.700 chili, superando dunque l’autorizzazione dell’Enac”.

Una vicenda che, ricorda, ha seguito personalmente da quando cinque anni fa è stato eletto ricordando che il 23 gennaio 2020 fu approvata in consiglio comunale una mozione per chiederne la riattivazione.

Già nel 2019 proprio Lauriola, precisa Foschi, aveva ricostruito la vicenda legata alle vicissitudini dell'elisuperficie con la prova di carico fatta a maggio grazie alla collaborazione con una società collegata alla facoltà di Architettura dell’università “d’Annunzio “simulando i carichi del solaio, con uno scarico di 9.800 chili a ruota, dunque simulando due ruote degli elicotteri 19mila 600 chili, che, diviso per il coefficiente di calcolo 2,5, restituisce come valore di carico massimo consentito su quel solaio di 7.840 chili, dunque ben al di sopra del valore di collaudo. Da qui è partito il cantiere”, necessario sottolinea Foschi, anche perché la pavimentazione era ormai totalmente degradata e sistemata grazie a un investimento di 460mila euro.

I lavori partiti a metà marzo 2021, riferisce, sono stati completati con intanto già inoltrata all'Enac la documentazione per ottenere l'autorizzazione perché l'elisuperficie possa ospitare un peso fino a 5mila chili. “Non è finita perché trattandosi di una struttura di classe H3, deve avere anche un servizio antincendio e di gestione”, precisa Foschi. L

“a pandemia prima e altre urgenze poi hanno fatto slittare la relativa gara: come ha ricordato l’ingegner Lauriola, solo a fine giugno 2022 la commissione ha ammesso le ditte che hanno presentato un’offerta: e' stata fatta l’aggiudicazione, ma a quel punto l’impresa arrivata al secondo posto ha presentato ricorso dinanzi al Tar chiedendo e ottenendo la sospensiva della procedura di assegnazione. Finalmente siamo arrivati all’ultimo capitolo della vicenda – ribadisce Foschi -: il servizio è stato definitivamente aggiudicato all’impresa Gsa che finiti gli adempimenti di verifica dei requisiti e ottenuta l’autorizzazione dall’Enac entrerà nella gestione specifica dell’elisuperficie annessa al pronto soccorso”.

La riattivazione dell'elisuperficie “significa riportare il servizio nella sua sede naturale, togliendolo dalla collocazione attuale all’aeroporto di Pescara. Soprattutto – conclude Foschi - significa che nei casi di pazienti in codice rosso, una volta soccorsi, verranno trasportati direttamente nel Pronto soccorso di Pescara a bordo dell’eliambulanza, e non costretti a una prima tappa in aeroporto e poi al trasferimento in ambulanza transitando in mezzo al traffico cittadino e così rischiando di perdere minuti preziosi”.