L'eliporto dell'ospedale di Pescara potrebbe tornare in funzione a metà del 2021

L'elisuperficie dell'ospedale di Pescara potrebbe tornare in funzione alla fine del mese di maggio del 2021. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione sicurezza e mobilità Foschi, al termine della seduta odierna, aggiungendo che il Comune effettuerà invece i lavori di ripristino del parcheggio sottostante già tornato in possesso dell'ente. I lavori per l'elisuperficie invece saranno realizzati dalla Asl.

Un anno fa, ricorda Foschi, fu denunciata in commissione la situazione del blocco dell'eliporto dell'ospedale della città, dovuto ad un problema di mancato adeguamento della superficie al peso degli elicotteri del 118 della società che si era aggiudicata il nuovo appalto. I pazienti attualmente, infatti, vengono trasportati in aeroporto e poi condotti con un'ambulanza privata nel nosocomio pescarese. Nel frattempo si è concluso il contenzioso fra Asl e Comune sulla manutenzione del parcheggio sottostante, con sentenza a favore dell'ente comunale e la Asl che dovrà risarcire con 452 il debito dovuto. Il Comune ha già effettuato due sopralluoghi per capire gli interventi da eseguire, come il nuovo sistema della raccolta e deflusso delle acque che arrivano dalla sovrastante collina per evitare allagamenti.