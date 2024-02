Viale Marconi, il candidato sindaco Costantini: "Ma quale apertura alla città, Masci chieda scusa ai pescaresi"

Un "colpo di coda" elettorale che non abbindolerà i cittadini quello di invitare associazioni e comitato a Palazzo di Città per discutere delle modifiche del progetto, afferma: "Per due anni lo hanno difeso hanno attaccato e mortificato chi chiedeva di cambiarlo. Deve ammettere di aver sbagliato tutto"