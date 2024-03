Spostati 28 seggi in città per i lavori nelle scuole: ecco le sezioni interessate e dove si potrà votare

A causa dei lavori in corso in alcune scuole della città, alcuni seggi elettorali sono stati spostati ed è lì che ci si dovrà recare per votare domenica 10 marzo. Lo riferisce l'amministrazione elencando numeri di seggio, luoghi e vie interessate dallo spostamento.

Complessivamente sono 28 i seggi che hanno subito variazioni per cui per le sezioni dalla 21 alla 27 ci si dovrà recare nella scuola Illuminati di via Regina Elena 135; per le sezioni da 81 a 85 nella scuola media Carducci in via Fonte Romana 19/5; per le sezioni da 86 a 88 nella primaria Villa Fabio di via del Circuito 238; per chi vota nelle sezioni da 98 a 105 il riferimento è la scuola media Ugo Foscolo di via Einaudi; infine le sezioni da 166 a 170 avranno i seggi nella scuola media Antonelli di via Virgilio 27.

La tabella con tutti gli spostamenti dei seggi su Pescara