Spoltore, Trulli presenta candidati e liste che la sostengono alle comunali: "Persone vere e autentiche"

Presentata ieri 27 maggio con un evento nel centro storico di Spoltore in piazza D'Albenzio, la squadra delle liste e candidati che sostengono la corsa al municipio della candidata sindaco Chiara Trulli. Presenti i candidati delle quattro liste che la sostengono ovvero Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Civica e Insieme.

La candidata ha dichiarato di essere orgogliosa e soddisfatta dei candidati e delle candidate che la appoggeranno parlando di persone vere:

"Sono molto orgogliosa di questa squadra di candidate e candidati. Sono persone vere, autentiche e tutte aderenti alla città, in tutti gli aspetti del territorio. La cultura, il volontariato, la sanità, la protezione civile, ognuno portatore della stessa voglia di generare un cambiamento ma nella continuità amministrativa e nel solco di quanto fatto dal sindaco Di Lorito. È una squadra che ha voglia di impegnarsi e di ascoltare i cittadini, di rispondere alle attese di ognuno, con grande senso di responsabilità. Le sfide sono tante. Occorre elevare il livello della qualità della vita di chi vive e lavora a Spoltore ed è felice di vivere in questa città. Una città che dev’essere ancor più bella, pulita e sicura. Che regali benessere e spazi nuovi per la cultura, il tempo libero e il sociale, che curi l’ambiente, la sicurezza e il decoro urbano. Abbiamo raggiunto tanti risultati, ma dobbiamo raggiungerne ancor di più. Sono in arrivo molti fondi. Dal Pnrr, e da altri ancora. Sono attese risorse per opere, servizi cittadini, efficientamento, nel solco della tradizione di quanto fatto sinora."

La Trulli, che lo ricordiamo attualmente è vicesindaco e assessore , ha ringraziato il sindaco Di Lorito per gli sforzi fatti durante l'emergenza sanitaria, e per aver aver garantito una politica di prossimità, di rapporto stretto con il territorio e di vicinanza verso i cittadini:

"Rimango al servizio del territorio, con umiltà, semplicità, sempre al servizio del popolo."