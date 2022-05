A Spoltore in quattro per la corsa alla poltorna di sindaco: le liste dei candidati al consiglio comunale

Sono quattro i candidati sindaco in corsa per le elezioni comunali in programma a Spoltore il prossimo 12 giugno. Si tratta di Pierpaolo Pace (Spoltore Protagonista; Grande Spoltore), Marco Della Torre (Forza Italia - Prima Spoltore; Fratelli d'Italia; Spoltore Libera; Udc), Chiara Trulli (Partito Democratico; Insieme; Sinistra Civica; Movimento 5 Stelle), Nelson Anzoletti (Spoltore Amica; In Comune).

Le liste che appoggiano i quattro candidati sono dodici:

Forza Italia - Prima Spoltore: Agnese Ranghelli, Renzo Appignani, Manuela Battistelli, Manuela De Luca, Alessandro Di Cesare, Davide D'Ercole, Paola Faricelli, Martina Manfrè, Vittorio Semproni, Gabriele Claudio, Giovanni Simeone, Davide Tagliente, Lino Tomaiuolo, Marco Cantagallo, Marta Stella, Matilde Zulli

Grande Spoltore: Gerard Paco, Camara Maurizio, Cannella Cinzia, Cicioni Epifania, Cocuzza Gabriele, Coletti Kameliya Krasihirov, Francesca Iannetti, Barbara Mucci, Angela Pace , Luca Palma, Tommaso Pigliacelli, Giancarlo Restauri, Luca Sciolé, Sergio Toro, Sorin Gabriel Vijulie, Gianfranco Volpicella

Spoltore Protagonista: Antonella Paris, Emanuele Amedeo Buccella, Antonio Colafrancesco, Daniele D’Alessandro, Claudio Di Cesare, Giada Di Muzio, Davide Giansante, Filippo Guidi, Pierluigi Mancini, Fabio Morelli, Francesca Orlando, Domenica Silvestri, Mascia Spina, Rosa detta Rosita Tartaglione, Francesco Zampacorta, Romina Bronico

In Comune: Enrico Guala Bicocca, Giancarlo Febo, Sabrina Iannelli, Andrea Sborgia, Marco Papa, Giulia Zona, Emidio D’Onofrio, Pamela Remigio, Giovanni Acquafredda , Giordano De Luca, Stefania Di Lorito, Andrea Pettinella, Danilo De Vincentiis, Angelo Moriconi, Cristina Frattini, Serena Di Brigida

Fratelli d’Italia: Gaetanina Angelucci detta Tina; Fabio Crisante; Paolo De Amicis; Stelvio D’Ettorre; Anna Di Bacco; Willer Di Cesare; Diana Di Giamberardino; Davide Di Giandomenico; Massimo Gasbarri; Paolo Macchiarulo; Benito Olivieri; Raffaella Primiterra; Carolina Profeta; Erika Puzone; Robertino Salemme; Daniele Sfredda

Spoltore Amica: Piergiorgio De Leonardis, Loredana Giansante, Marcello Brunetti, Laisa Del Ciotto, Antonio Catani, Luana Di Girolamo, Franco Scurti, Amanda Rosica, Oslavo Di Davide, Jenny Straccini, Federico Caprarese, Dora Nepa, Rosalba Di Luca, Patrizia Mancini, Flavio Di Carlo, Vincenza Sarno

Udc: Gabriella Amoruso; Michele Belfiore; Gabriele Biancone; Miriam Ciarallo; Tiziana Cipriani; Pierina Di Febo; Patrizia Di Michele; Gianluca D’Incecco; Carmela Evangelista; Valeria Michelini; Gianluca Pace

Spoltore Libera: Virna Pompa; Fabio Barbetta; Andrea Consoli; Marica Di Bartolomeo; Alessandro Fagnani; Laura Marchionne; Piergiovanni Febo; Guido Romano; Claudio Santurbano; Jessica Scatoletta; Roberta Sferrella

Sinistra Civica: Alessandra Briscese, Vincenzo D’Anniballe, Livia De Amicis, Nada Di Giandomenico, Pierluigi Fascina, Augustin Kadaci, Stefano Mezzanotte, Simona Novacco, Bruno Ortense, Carlo Padula, Antonio Romano, Maria Geni Rossi, Donata Russo, Giovanni Maria Di Girolamo, Rahel Seium ,Fabio Spinozzi

Movimento 5 stelle: Filomena Passarelli, Maurilio Carinci, Vincenzo Di Giamberardino, Mirko Di Matteo, Luca Feragalli, Luciano Figarelli, Maria Giuseppina Furgiuele, Ivo Marrone, Erminio Masciulli, Sara Natarella, Teresa Sardella

Insieme: Roberta Rullo, Stefano Burrani, Carmen Cinì, Monica D’Agostino, Fiammetta De Ferri, Nicola Del Medico, Giuseppe De Michele, Massimo Di Cesare, Daniele Di Luca, Pasqualino Favale, Alessandro Filippone,

Lorenzo Giacintucci, Ellida Paola Lazzarini, Stefania Lupo, Iacopo Scurti, Grazia Tenaglia

Partito Democratico: Lucio Matricciani, Francesca Sborgia, Stefano Sebastiani, Emilia detta Angela Scurti, Quirino detto Rino Di Girolamo, Cinzia Berardinelli, Alberto Bartoli, Mattia Buccella, Carolina Cocca, Laura Contestabile, Marzia Damiani, Agnese Di Naccio, Savino Di Nicola, Marianna Miccoli, Paolo Paris, Cinzia Renzetti