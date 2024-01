Sottanelli (Azione) e il M5s comunale sull'appoggio al candidato Costantini: "Un nome voluto dal basso per una coalizione forte"

Arrivano i commenti dell'onorevole e segretario regionale di Azione Giulio Sottanelli e dei consiglieri comunali del M5s alla candidatura di Carlo Costantini a sindaco di Pescara, in corsa per la coalizione di centrosinistra e del partito pentastellato alle prossime comunali.

Sottanelli ha dichiarato:

"“La candidatura di Carlo Costantini a Sindaco di Pescara, sostenuto da tutte le forze che appoggiano Luciano D’Amico come Presidente della nostra Regione, riempie di orgoglio l’intera comunitàabruzzese di Azione. Questa candidatura è ancora più significativa in quanto non è scelta e decisa dai tavoli politici dei partiti regionali o nazionali, al contrario essa è stata fortemente voluta ed è espressione dei gruppi consiliari del Comune di Pescara che, da cinque anni, lavorano al fianco di Carlo Costantini tra i banchi dell’opposizione.”

I consiglieri pentastellati spiegano i molti punti di convergenza con la proposta politica di Costantini:

“Tra queste sicuramente un’azione amministrativa e politica basata sui principi di onestà, trasparenza e competenza – commentano i consiglieri Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo – oltre che temi quali la partecipazione cittadina alle scelte programmatiche, l’attenzione al tema ambientale, la centralità delle periferie, il sostegno alla disabilità, la tutela del mondo animale, la lotta all'inquinamento ed una vera digitalizzazione al servizio della cittadinanza. Temi che in questi anni abbiamo messo alla base della nostra attività in Consiglio Comunale, lavorando fianco a fianco con cittadini, comitati ed associazioni, che oggi ci chiedono con forza di creare un progetto serio e di valore che costituisca un’alternativa credibile al centrodestra di Carlo Masci, colpevole della regressione culturale, ambientale e sociale in cui è sprofondata la città di Pescara”.

Un progetto, quindi, che nasce dalle emergenze create dall’attuale amministrazione ma che ha l’ambizione di costruire anche una visione di città futura, accompagnandola verso la fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore:

“Partiranno da subito gli inviti alla cittadinanza per dare insieme ulteriore corpo e sostanza a questa visione di città – aggiungono Alessandrini, Sola e Di Renzo – nell’idea che solo attraverso l’unione e la condivisione possa nascere una comunità che metta al centro le persone e le loro necessità. Un percorso, quindi, che parte dalla nostra storia e da linee programmatiche per noi imprescindibili, come presupposto di un confronto che non si chiude oggi, ma prosegue al fianco delle altre forze progressiste e delle realtà civiche che, insieme a noi, sono pronte a dare un futuro migliore alla nostra Pescara”.