Il sindaco uscente Masci sugli exit poll: "Resto in attesa con grande serenità dello scrutinio delle schede"

«Ringrazio l'istituto demoscopico Noto per il lavoro svolto per questo exit poll e ringrazio anche tutti i pescaresi che hanno partecipato, all'esterno dei seggi, ripetendo il proprio voto».

Così il sindaco uscente Carlo Masci.

Che poi fa sapere: «In questo momento mi limito a prendere atto del risultato del sondaggio e resto in attesa insieme alla mia famiglia e ai miei amici, con grande serenità, dello scrutinio delle schede, che si terrà nella giornata di domani. Auguro buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati nei seggi, dai presidenti agli scrutatori, passando per le forze dell'ordine e i rappresentanti di lista, e anche agli operatori dell'informazione per questa maratona. A urne chiuse mi sento di dire che è stata una campagna elettorale piena di grandi soddisfazioni, per il bellissimo rapporto quotidiano con i cittadini, per la spinta che mi hanno dato giorno per giorno ad andare avanti nel lavoro di questi cinque anni e li saluto tutti, uno a uno, ringraziandoli».