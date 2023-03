A Silvi Giuseppe Gentile è il candidato sindaco del Pd, di Articolo 1 e del M5s alle prossime elezioni comunali

A Silvi arriva una nuova candidatura alla poltrona di sindaco. È quella di Giuseppe Gentile, che ha presentato ieri il programma elettorale e che sarà sostenuto dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Articoli e Silvi Possibile, anche se non esclude una possibile ricucitura anche con gli altri due candidati già ufficializzati per l'area di centrosinistra, ovvero Vito Partipilo e Linda Di Francesco. Gentile ha dichiarato durante la presentazione della candidatura:

"Saremo insieme a tanta gente comune, lavoratori e professionisti di ogni ambito costruiremo il nostro percorso. Abbiamo un'unica missione: costruire una squadra che sia ricca di onestà e soprattutto di competenza per affrontare al meglio una bellissima campagna elettorale, per scrivere insieme una pagina di futuro migliore della nostra amata Silvi, per i giovani e con i giovani. A volere e sostenere convintamente la mia candidatura quale unico elemento di coesione tra le forze del centrosinistra sono il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo 1 e Silvi Possibile. L’elemento più emozionante, tuttavia, è sicuramente stato l’affetto e l’energia di una comunità che ha voglia di costruire un’alternativa all’attuale amministrazione, per un nuovo concetto e ideale di città.

Ogni territorio, ogni frazione, da Pianacce a Piane Maglierici, da San Silvestro a Santo Stefano, Piomba, Silville e ovviamente il Centro Storico di Silvi Paese, torneranno ad essere il fulcro fondamentale da cui costruire un nuovo modello di città. Infine un tema prioritario del nostro programma elettorale sarà dedicato al contrasto delle diseguaglianze sociali, per tutte le donne e padri di famiglia che si trovano schiacciati dalla crisi economica e pandemica."

Ricordiamo che gli altri candidati in corsa e attualmente ufficializzati sono Massimo Blasiotti di "Silvi e basta" e il sindaco attualmente in carica per il centrodestra Andrea Scordella.