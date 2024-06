Sigismondi sul risultato delle amministrative: "Grande trionfo del centrodestra"

«Un dato politico chiaro e inequivocabile: il centrodestra trionfa nelle elezioni amministrative in Abruzzo. Si tratta di una vittoria schiacciante al primo turno che ha portato alla riconferma del sindaco Carlo Masci a Pescara, di Ottavio De Martinis a Montesilvano e Jwan Costantini a Giulianova. Dalla riconferma del presidente Marco Marsilio alle elezioni amministrative, fino alle europee, gli abruzzesi hanno dimostrato di apprezzare e condividere l’azione del centrodestra e del Governo Meloni e, al tempo stesso, bocciando sonoramente un centrosinistra scarsamente credibile sia in termini di unità sia di proposta politica. Nel raggiungimento di questo grande successo, determinante è stata la forza di Fratelli d’Italia che con i propri candidati ha contribuito alla vittoria della coalizione di centrodestra. Ai risultati dei comuni a doppio turno si sommano quelli dei comuni più piccoli e, grazie a riconferme e importanti affermazioni, il centrodestra dimostra di essere in continua crescita sul territorio abruzzese. Auguri di buon lavoro ai sindaci e ai consiglieri eletti, con un ringraziamento particolare a tutti i candidati di Fratelli d’Italia che hanno reso possibile il raggiungimento di questo straordinario obiettivo».

Questo quanto dichiara il senatore abruzzese e segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.