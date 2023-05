A Loreto vittoria per Mariotti e la sua squadra di giovani: "Tornano l'entusiasmo e la voglia di partecipare alle scelte importanti per il futuro"

Renato Mariotti e la lista "Loreto 2030" conquistano la vittoria al primo turno per le elezioni amministrative a Loreto Aprutino. Una vittoria ottenuta sul filo di lana, con il 50,1% dei consensi ma che rappresenta comunque un segno di discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni comunali. Una lista composta da diversi giovani o comunque da persone che non facevano parte del mondo politico e amministrativo loretese. Al secondo posto si è piazzato il candidato Gianluca Buccella "Loreto conta" sostenuta dall'area di centrodestra con il 28,07% dei consensi. In terza posizione la lista "Impegno Comune" con la candidata sindaco Manuela Vallozza e con il primo cittadino uscente Gabriele Starinieri.

Il neo sindaco, da noi raggiunto, ha commentato così la vittoria: "Grande soddisfazione non solo per il risultato chiaro emerso dalle urne, ma soprattutto per aver rivisto dopo tanti anni l'entusiasmo dei giovani nel voler di nuovo partecipare alla vita politica e amministrativa di Loreto. Un entusiasmo che ci riempie d'orgoglio con tanta voglia di iniziare da subito a lavorare per risolvere i problemi del paese, dopo anni di immobilismo. E proprio dalle nuove generazioni che questa amministrazione intende ripartire, affrontando tutti i problemi che hanno portato quasi un'intera generazione, a Loreto, a non impegnarsi per la crescita e il rilancio del proprio paese. Ringrazio tutta la mia squadra di candidati e siamo pronti a iniziare con responsabilità questo cammino."

Mariotti, poi, ha spiegato quali saranno i primi due problemi su cui si interverrà con priorità: "Innanzitutto, come già detto in campagna elettorale, dobbiamo immediatamente riaprire le 6 sezioni museali che sono una risorsa fondamentale per Loreto. Poi occorre anche intervenire sul problema del palazzo comunale e dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione".

Spiccano, nella lista vincitrice, i risultati di Antonella Di Tonno, imprenditrice della nota azienda vinicola Talamonti, che ha ottenuto 515 voti e risulta la candidata al consiglio comunale più votata in assoluto. Sono ben 335 i voti ottenuti dal giovane Federico Acconciamessa che ha fatto parte della precedente amministrazione Starinieri, e 310 per il candidato Massimo Pica sempre della lista Loreto 2030. Nella lista "Loreto Conta" il più votato è stato Rocco D'Amico con 235 voti seguito da Roberta Bompensa con 233 preferenze, infine per la lista "Impegno Comune" 206 voti per Antonello Delle Monache e 202 proprio per il sindaco uscente Gabriele Starinieri. Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi in consiglio, otto andranno alla lista "Loreto 2030", 2 a testa alle liste "Loreto conta" e "Impegno Comune"

TUTTI I RISULTATI CON I VOTI AI SINGOLI CANDIDATI