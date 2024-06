Elezioni europee, in provincia di Pescara Fratelli d'Italia sopra al 32%

È Fratelli d'Italia con il 32,55% delle preferenze e 44.971 voti il partito più votato in provincia di Pescara per le elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Al secondo posto si piazza il Partito Democratico con il 20,65% e 28.533 voti.

Terza posizione per il Movimento 5 Stelle con 16.501 voti pari all'11,94%.

Poi seguono Forza Italia-Noi Moderati-Ppe con l'11,50% (15.885 voti), Lega con il 6,92% (9.554 voti), Alleanza Verdi e Sinistra con il 5,67% (7.837 voti), Pace Terra Dignità con il 4,06% (5.609 voti), Stati Uniti d'Europa con il 2,63% (3.632 voti), Azione Siamo Europei con il 2,16% (2.991 voti), Libertà con lo 0,85% (1.168 voti), Partito Animalista-Italexit con lo 0,76% (1.044 voti) e Alternativa Popolare con lo 0,31% (435 voti).

Per quanto riguarda i 14 candidati abruzzesi questi i voti ottenuti: in Fratelli d'Italia Nicola D'Ambrosio 3.744 preferenze e Giovanna Greco 388; in Forza Italia Antonella Ballone 3.295 voti ed Eliseo Iannini 2.565; nel Pd Manola Di Pasquale raggiunge 3.812 preferenze; nella Lega Laura Cucchiarella ottiene 834 voti; nel M5s Fabio Stella 1.402 voti e Valentina Corneli 1.237; per Azione Libera D'Amelio 322 voti; per Alleanza Verdi e Sinistra GIulia Persico porta a casa 1.456 preferenze; Dino Rossi di Libertà 245 voti; per Pace Terra e Dignità Maurizio Acerbo 2.276 preferenze, Ilaria Leonardis 180 e Paolo Della Ventura 47.

La più votata è stata la premier Giorgia Meloni con 19.419 preferenze, seguita da Antonio Decaro e Lucia Annunziata del Pd con 4.832 e 4.792 voti. Poi il generale Roberto Vannacci della Lega con 4.484 voti e Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia-Noi moderati-Ppe con 4.207 preferenze.