I risultati delle elezioni europee in Abruzzo, Fratelli d'Italia e Pd sono i primi partiti

Il risultato delle elezioni europee parla chiaro in Abruzzo: il primo partito è Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni.

Sono ben 168.493 i voti ricevuti pari al 33,33% dei consensi.

Al secondo posto si piazza il Partito Democratico che porta a casa il 20,35% delle preferenze con 102.908 voti.

Terzo si piazza il Movimento 5 Stelle con il 11,99% e 60.615 voti. Poi seguono Forza Italia-Noi moderati-Ppe con il 10,82% (54.715 voti), Lega con il 7,95% (40.177 voti), Alleanza Verdi e Sinistra con il 5,25% (26.545 voti), Pace Terra e Dignità con il 3,26% (16.468 voti), Azione-Siamo Europei con il 2,64% (13.338 voti), Stati Uniti d'Europa con il 2,57% (12.982 voti), Libertà con lo 0,89% (4.499 voti), Partito Animalista-Italexit con lo 0,64% (3.221 voti) e Alternativa Popolare con lo 0,32% (1.616 voti).

Per quanto riguarda i 14 candidati abruzzesi questi i voti ottenuti: in Fratelli d'Italia Nicola D'Ambrosio 16.558 preferenze e Giovanna Greco 3.366; in Forza Italia Antonella Ballone 14.005 voti ed Eliseo Iannini 8.573; nel Pd Manola Di Pasquale raggiunge 17.184 preferenze; nella Lega Laura Cucchiarella ottiene 5.647 voti; nel M5s Fabio Stella 6.404 voti e Valentina Corneli 5.987; per Azione Libera D'Amelio 3.584 voti; per Alleanza Verdi e Sinistra GIulia Persico porta a casa 3.390 preferenze; Dino Rossi di Libertà 1.201 voti; per Pace Terra e Dignità Maurizio Acerbo 4.460 preferenze, Ilaria Leonardis 992 e Paolo Della Ventura 385.

La più votata è stata la premier Giorgia Meloni con 81.016 preferenze, seguita da Antonio Decaro e Lucia Annunziata del Pd con 19.498 e 19.151 voti. Poi il generale Roberto Vannacci della Lega con 16.090 voti e Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia-Noi moderati-Ppe con 14.069 preferenze.