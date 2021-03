Rinviate all'autunno le elezioni comunali a causa del Covid: ecco i comuni del Pescarese che andranno al voto

Il Governo, come prevedibile, ha deciso di posticipare le elezioni amministrative in programma a fine primavera e che coinvolgevano anche diversi comuni abruzzesi e del Pescarese. A causa della pandemia, infatti, il voto è stato rinviato all'autunno quando, presumibilmente, grazie alla campagna di vaccinazione ci dovrebbero essere le condizioni di sicurezza per permettere ai cittadini di recarsi al voto.

La data non è stata ancora fissata, ma il periodo di riferimento sembra essere quello fra il 15 settembre e 15 ottobre. In Abruzzo sono 72 i comuni chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali. Sono 29 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Teramo, 24 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Pescara. Nella nostra provincia, sono quindi: