Regionali, tessere elettorali smarrite o esaurite: apertura straordinaria degli uffici per il rilascio

Apertura straordinaria degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali in vista del 10 marzo. Chiunque debba rifarla perché terminata o smarrita può rivolgersi agli sportelli per l'immediato rilascio con gli stessi che, fa sapere l'assessore comunale ai Servizi anagrafici Patrizia Martelli, saranno aperti in specifiche fasce orarie da martedì 27 febbraio e fino alla domenica del voto.

“Il servizio di front-office è stato potenziato con 17 postazioni per offrire un servizio adeguato a una città che conta un elettorato superiore a 103mila unità – spiega quindi Martelli -. Tutti i cittadini che ne avessero necessità potranno recarsi personalmente presso l’ufficio relazioni con il pubblico in piazza Duca D'Aosta 15, al fine di chiedere il rilascio di una tessera elettorale a seguito di smarrimento, esaurimento degli spazi voto, cambio di residenza, acquisto della cittadinanza italiana e raggiungimento della maggiore età. Nel caso in cui non sia possibile presentarsi personalmente, è possibile incaricare un altro soggetto con delega scritta e copia del documento di riconoscimento. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo potenziato gli sportelli front office anche in termini di orari di apertura al pubblico”.

I giorni e gli orari d'apertura degli sportelli