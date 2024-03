Ritiro tessere elettorali, apertura straordinaria anche dell'ufficio comunale dei Colli

Non solo l'apertura straordinaria di piazza Duca D'Aosta ma anche quella della sede distaccata dei Colli in via di Sotto 2 per consentire ai cittadini di ritirare fino a domenica 10 marzo inclusa, le tessere elettorali a chi l'ha smarrita o completata.

Lo fa sapere l'assessore comunale ai Servizi demografici Patrizia Martelli. “Ho voluto potenziare il servizio di front-office con 17 postazioni presso la sede centrale e cioè l’Ufficio relazioni con il pubblico in piazza Duca D'Aosta 15 e ulteriori due postazioni presso la sede distaccata dei Colli che sarà aperta da oggi pomeriggio (venerdì 8 marzo)”.

“I cittadini potranno chiedere il rilascio di una tessera elettorale a seguito di smarrimento, esaurimento degli spazi voto, cambio di residenza, acquisto della cittadinanza italiana e raggiungimento della maggiore età. Nel caso di impossibilità a presentarsi personalmente presso gli uffici comunali – specifica Martelli -, è possibile incaricare un altro soggetto con delega scritta e copia del documento di riconoscimento”.

Orari di apertura dell'ufficio di piazza Duca D'Aosta

venerdì 8 marzo dalle 8.30 alle 18.30

sabato 9 marzo dalle 8.30 alle 19.30

domenica 10 marzo dalle 7 alle 23

Orari di apertura dell'ufficio di via di Sotto