Elezioni regionali, dalla Asl le indicazioni per il rilascio delle certificazioni sanitarie per il voto assistito

La Asl di Pescara, in vista delle elezioni regionali di domenica 10 marzo, fornisce le informazioni utili per il rilascio delle certificazioni sanitarie per il voto assistito.

Dall'azienda sanitaria locale di Pescara fanno sapere che verrà assicurato il servizio per il rilascio dei certificati per l’ammissione al voto domiciliare e per il rilascio delle certificazioni agli elettori fisicamente impediti a esprimere il diritto al voto.

Queste le modalità che verranno seguite: saranno attivi gli ambulatori dove già sono erogate le prestazioni medico-legali monocratiche e, precisamente, nelle sedi distrettuali o i centri erogazione servizi (Cers) dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (Pescara: via Rieti, 47; Montesilvano: via D’Agnese,33; Città Sant’Angelo: via Largo Baiocchi, 1; Penne:contrada Carmine s.n.; Scafa: via della Stazione, 61; Popoli: via Aldo Moro, 10).

Domenica 10 marzo 2024 rimarranno aperte le seguenti sedi con gli orari sotto riportati: Cers di Pescara - via Rieti, 47: 9 – 13; Cers di Montesilvano – via D’Agnese, 33: 9 – 13; Cers di Città Sant'Angelo – largo Baiocchi, 1: 9 – 13; Cers di Penne – contrada Carmine s.n.: 9 – 13; Cers di Scafa – via della Stazione, 61: 9 – 13; Cers di Popoli – via Aldo Moro, 10: 9 – 13.