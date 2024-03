Nessuna donna del Pd eletta alle regionali, ma dalle Donne democratiche arriva il grazie per il loro impegno

La conferenza delle Donne democratiche Abruzzo ringrazia le candidate del Partito democratico che hanno partecipato alle elezioni regionali del 10 marzo, ma esprime anche tutto il suo rammarico perché nessuna è riuscita a conquistare uno scranno a palazzo dell'Emiciclo.

“Un profondo e sentito ringraziamento a tutte le candidate che hanno rappresentato con impegno e dedizione il Partito democratico”, quello espresso. “Nonostante la sconfitta elettorale, il loro contributo è stato fondamentale nell'incoraggiare il dibattito pubblico e nell'offrire agli elettori un'ampia scelta democratica, oltre che proporre una rappresentanza femminile a questa campagna”, rimarcano ld Donne democratiche.

“Sappiamo quanto sia stato impegnativo e sacrificante dedicare tempo e energie a una campagna elettorale. Il loro lavoro instancabile, la loro passione per il servizio pubblico e l’impegno nel promuovere ideali di giustizia sociale e progresso hanno reso il Partito democratico un punto di riferimento per la democrazia e la partecipazione – tengono a precisare -. E se oggi siamo ancora il primo partito del centrosinistra è anche grazie ai tanti voti raccolti dalle stesse. Un impegno da parte delle donne che diviene sempre più necessario”.

“Anche se il risultato delle elezioni non è stato quello sperato, è importante riconoscere e celebrare gli sforzi di queste donne - aggiunge Lorenza Panei, portavoce regionale della conferenza -. Le loro voci hanno portato avanti importanti tematiche e hanno dimostrato un grande impegno per un futuro migliore per tutti e tutte. Rammarica che nessuna di loro sia stata eletta. C’è ancora molto da lavorare per la piena rappresentanza di genere – conclude -, ma continueremo a farlo con passione e costanza, al fine di costruire un Paese più giusto e inclusivo per tutte e tutti”.