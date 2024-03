Elezioni regionali, secondo exit poll: Marsilio (centrodestra) in vantaggio su D'Amico (centrosinistra)

Aggiornamento ore 23:40: il presidente uscente Marco Marsilio (centrodestra) sarebbe in vantaggio su Luciano D'Amico stando al secondo exit poll diffuso dalla Noto Sondaggi. La percentuale per Luciano D'Amico è data tra il 45,5 e il 49,5 per cento, mentre per Marsilio è data tra il 50,5 e il 53,5.

La coalizione di centrodestra la forbice è tra il 51,5 e il 55,5 per cento, per il centrosinistra tra il 44,5 e il 48,5 per cento.

Ore 23.05

La NotoSondaggi rende noto il primo exit poll delle elezioni in Abruzzo. Luciano D'Amico, candidato presidente del centrosinistra, è dato tra il 47,3 e il 51,3 per cento; Marco Marsilio, candidato del centrodestra tra il 48,7 e il 57,7 per cento.

Una situazione di sostanziale parità che lascia intendere che la partita è aperta. Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo del centrosinistra è dato tra il 40,6 e il 50,3 per cento, mentre il centrodestra tra il 49,7 e il 53,7 per cento.

Tra una cinquantina di minuti sarà diffuso il secondo exit poll in attesa dei risultati dello spoglio che decreterà il nome del prossimo presidente della Regione Abruzzo