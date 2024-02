Regionali, il candidato presidente Luciano D'Amico apre la campagna elettorale al Circus: sei le liste che lo sostengono

Sarà il teatro Circus sabato 17 febbraio, a partire dalle 10.30, a ospitare la presentazione ufficiale di Luciano D'Amico per la corsa a Palazzo dell'Emiciclo e delle liste del Patto dell'Abruzzo con tutti i candidati delle sei liste che parteciperanno alla corsa per le regionali in vista del voto del 10 marzo.

Le sue priorità il candidato le ha tracciate anche in un'intervista rilasciata a IlPescara nelle scorse settimane e ora quel programma lo presenterà in quel teatro da cui è partita anche la campagna elettorale del presidente uscente Marco Marsilio anche lui sostenuto da sei liste. Un'elezione che, complessivamente, conta 348 candidati.

Le liste a sostegno di D'Amico Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Riformisti e Civici e Abruzzo Insieme.