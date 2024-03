Regionali, Pagano (Forza Italia): "Certo della fiducia al centrodestra, l'Abruzzo è l'Abruzzo"

“Sono certo che, domenica prossima, il nostro popolo darà fiducia al centrodestra: l'Abruzzo è l'Abruzzo, non può essere paragonato a nessuna altra realtà, e deve poter contare sulla continuità e sulla piena sintonia tra governo regionale e governo nazionale”.

A dichiararlo a tre giorni dal voto fissato per domenica 10 marzo, è il coordinatore regionale di Forza Italia e presidente della Prima commissione Affari costituzionali della camera Nazario Pagano che bolla così il “Patto per l'Abruzzo” nato per sostenere il candidato Luciano D'Amico: “le alleanze create in laboratorio, e per i soli fini elettorali, non hanno alcun senso e alcun futuro”.

“Forza Italia – prosegue Pagano parlando del ruolo del partito che guida in Abruzzo e del suo ruolo nella coalizione di centrodestra - è un movimento che cresce, convince, attrae. L'ho potuto constatare in questi mesi di campagna elettorale condotta da tutti noi con grande determinazione, coraggio ed entusiasmo, di paese in paese, di strada in strada, di mano in mano, le tante che ho stretto e che hanno stretto la mia”.

“Ho trovato un popolo che conosco bene, perché sono parte di esso, un popolo forte e coeso, caparbio, operoso, onesto, in grado di reagire alle avversità e rimettersi sempre in piedi con le proprie energie, senza chiedere, ma dando tantissimo, tutto. Per questo – aggiunge - abbiamo scelto candidati forti, credibili, di grande competenza e concretezza, ottimi amministratori in grado di parlare davvero alla gente e di mobilitare le differenti categorie sociali e produttive della nostra regione”.

“Forza Italia ha fatto la sua parte, continuerà a farlo, contando su un movimento politico serio, lungimirante, coerente con i valori che hanno sempre ispirato la nostra condotta. Sono certo – conclude Pagano - che andremo fortissimo, confermando e superando il risultato ottenuto alle politiche. E so che il nostro presidente Silvio Berlusconi, che amava profondamente questa terra, ci guarda sorridendo da lassù”.